澳洲政府周一表示，俄羅斯入侵烏克蘭導致煤炭和天然氣價格飆漲，受此帶動，預期本財政年度（2022年7月1日～2023年6月30日）澳洲礦業與能源整體出口額將成長3%，達到4,190億澳元（約2,860億美元），創下歷史新高。

能源大國俄羅斯因入侵烏克蘭而遭到國際制裁，導致液化天然氣（LNG）和煤炭價格創下歷史新高，有助於澳洲第二與第三大出口產品的外銷金額創下歷史新高。

澳洲工業、科學、能源和資源部在季度報告中表示，由於西方國家正在尋找替代俄羅斯能源的供應來源，能源大宗商品價格的前景仍將強勁，且此番榮景持續的時間將比先前所預期的更長。但報告中亦指出，全球為了對抗通膨而提高利率可能使經濟活動受到衝擊，進而削弱資源和能源出口收入。

該主管機關預估本財政年度液化天然氣出口額將成長19%，達到 840億澳元，儘管位於主要天然氣田「西北大陸」（North West Shelf）和達爾文（Darwin）的液化天然氣工廠產出下滑，估將導致本財年出口量減少3%。

該國政府亦表示，因價格好且銷量小幅成長，用於發電的動力煤出口額估將增長15%，達到440億澳元。澳洲的煤炭被視為是俄羅斯高級煤炭的主要替代品。

用於煉鋼的冶金煤本財年出口額估將成長3%，達到600億澳元。

該報告指出，由於北半球的能源庫存遠低於正常水準，任何供應中斷都將導致價格進一步飆升，並警告澳洲東部遭暴雨襲擊，可能使煤炭產量減少。

此外，澳洲政府預估本財年該國最大的出口收入來源鐵礦砂的出口額將減少12%，為1160億澳元，平均價格將從每公噸119美元跌至99美元，這將抵消液化天然氣和煤炭帶來的外銷收入增長。