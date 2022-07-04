大陸女星孫儷婚姻、事業兩得意，接連以電視劇《後宮甄嬛傳》、《羋月傳》、《那年花開月正圓》、《安家》等戲穩坐演技派代表，同時，孫儷與男星鄧超還是著名的模範夫妻，兩人育有一對子女，幸福組成一家四口，不過她近日卻在微博罕見透露育兒日常，她崩潰說：「讓我哭一會兒」。

孫儷日前發文透露，一對兒女上最後一次網課時，老師還問孩子們是不是激動想哭，孫儷心想：「怎麼沒問問我們這群家長們想不想哭」，表示她在課堂上是網路監工，課後是生活輔導，還要兼顧三餐營養指導員、健康輔導，為了孩子的健康還要陪他們做體能訓練。

孫儷不禁感嘆：「讓我哭一會兒，然後想想哭也沒用，眼睛還要腫，那就不美了...我還是送自己個禮物，獎勵自己一下吧」，而隨著暑假已悄悄展開，孫儷則說：「放假了，孩子們閒下來的時間又更多了一些，叫媽媽的次數可能會更頻繁了」，語氣流露出些許無奈。

孫儷發文吸引父母網友有感留言：「說到媽媽們心坎裡」、「果然所有家長都怕孩子放假」、「暑假來了，同感」，同時，這也是孫儷相隔3個多月，終於再PO文，也讓不少粉絲直呼：「娘娘終於出現了」、「娘娘多久沒發博了，你不知道我們想你嗎」。