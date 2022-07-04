亞系外資針對聯發科(2454)出具最新研究報告，預警其第二季盈利恐微高峰，下半年風險加劇，故將目標價由840元調降到650元，評等維持「持有」。

亞系外資表示，聯發科第二季盈利恐為高點，預計聯發科第二季毛利率落在49.1%，符合先前聯發科釋出的財測預估，主要動能來自於高階產品天璣9000 5G SOC的銷售，然而，也預計第二季可能聯發科盈利恐將見頂，下半年聯發科盈利下行風險將增加。

亞系外資表示，聯發科看好今年營收將成長2成，全年毛利率落在48~50%區間，然而，相信進入下半年在不確定性增加下，恐對聯發科營收成長2成的預估帶來變數。

亞系外資表示，Android智慧機出貨今年預估年衰退11%，不僅如此，還看到非手機領域的消費性IC和居家辦公需求減緩，由於非手機營收占聯發科2021年營收約47%，故都將成為2022年變數。

有鑑於上述預測，亞系外資將聯發科2022年、2023年每股收益下調3%、11%、分別落在74.94元、65.3元，主要反映今明兩年的不確定性，另外，也調降聯發科2022年、2023年毛利率預估，分別落在48.7%以及45.7%，以反映更高的代工成本，以及後續在產能緩解後，產品線潛在的ASP壓力，目標價由840元調降到650元，評等維持「持有」。

亞系外資更提到，在宏觀風險增溫下，對比聯發科前兩年的77~171%高速成長，假設市場需求進一步惡化，明年獲利表現恐有25~34%的修正幅度。