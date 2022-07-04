根據晨星數據，境內37檔大中華基金，近一月平均報酬率為9.11%。受到通膨及聯準會加速升息拖累，6月全球股市普遍走跌，僅中國、香港及俄羅斯股市上漲。在中國政府政策刺激及解封後經濟活動恢復的推動，深圳成分股指數6月漲幅甚至達到11.64%，上海綜合及香港恆生指數，漲幅也分別有6.8及2.65%。

今早陸股ETF表現延續6月的漲勢，包括富邦上証(006205)、FH滬深(006207)、國泰中國A50(00636)、元大寶滬深(0061)、永豐中國科技50大(00887)、FH中國5G(00877)、中信中國高股息(00882)、中信中國50(00752)等均開紅盤。

受到通膨及聯準會加速升息拖累，6月全球股市普遍走跌，僅中國、香港及俄羅斯股市上漲。在中國政府政策刺激及解封後經濟活動恢復的推動，深圳成分股指數6月漲幅甚至達到11.64%，上海綜合及香港恆生指數，漲幅也分別有6.8及2.65%。

根據晨星數據，境內37檔大中華基金中，近一月績效前5名包括:日盛中國內需動力基金,群益中國新機會基金,富邦大中華成長基金,統一大龍騰中國基金,安聯中國策略基金,統一大龍騰中國基金。

統一大龍騰中國基金經理人陳朝政表示，中國封城政策解除後，6月經濟活動回溫。市場最大利空消除大半，6月外資北向資金淨流入達730億人民幣，創今年來最大單月買超。除了外資以外，內資信心也明顯恢復。觀察過去A股價量，行情熱絡時，單日成交金額至少維持在1兆元人民幣以上，近日已回到1.2兆左右。中國為了達成今年經濟成長目標，積極推出寬鬆貨幣政策及財政刺激。政策傳導至實體經濟需時間發酵，預期下半年中國經濟情勢將優於上半年，外資回流潮也有望延續。在其他國家多面臨貨幣政策緊縮的背景下，中國寬鬆的資金環境及下半年加速的經濟成長，使中國股市有機會成為全球股市的「偏安之地」。布局方向看好高通膨環境下的剛性需求，包括新能源、電動車、基建、醫療產業等。