環保署原本在彰化市、線西鄉、二林鎮等３鄉鎮市設置國家空品測站，約在三角型頂端與中間位置設置，近年縣府積極向環保局申請，於去年３月在大城頂庄安檢所啟用大城測站，今年７月員林再度新設員林測站，完成彰化空汙監測網。（縣府提供／吳建輝彰化傳真）

空污「紅色警示」、「紫爆」對於現代人已經見怪不怪，不過其潛影響包括生活環境、身體疾病等都是顯而易見，彰化縣政府近年積極投入空污防制，建置500台感測器監測PM2.5，去年PM2.5共減量925.4公噸，環保局表示，除加強監測外，空污防治也不遺餘力，今年7月國家空品測站再度進駐，盼能能提前將PM2.5降至平均15微克。

彰化縣是農業大縣、中小企業數量為全國之冠，除了境外污染源外，固定污染源像是工廠排放廢氣都依法開罰、移動污染源向農田燃燒稻草，年年都開出近百張罰單，這些地方都是縣府布建監測器的重點位置，能透過物聯網應用，強化智慧稽查，監控污染熱區，污染溯源，針對季節上風處空屋影響，也能及時應變。

縣長王惠美表示，彰化的形狀像一個三角形，環保署原本在彰化市、線西鄉、二林鎮等３鄉鎮市設置國家空品測站，約在三角型頂端與中間位置設置，近年縣府積極向環保局申請，於去年３月在大城頂庄安檢所啟用大城測站，今年７月員林再度新設員林測站，完成彰化空污監測網。

環保局指出，感測器能即時有效的監測城市空氣品質狀況，針對熱點地區加強稽查，縣內PM2.5平均值從2018年的21.3微克，到2019年的19.1微克，直到去年已經降至16.8微克；溫室氣體減量目標是90萬公噸CO2e，實際減量為154萬公噸CO2e，達成率達到171.11％

環保局強調，縣府積極改善空品、推動氣候變遷行動績效，在全國考核都獲得特優及優等的肯定，還是需要所有民眾的配合與協助，不管是要求工廠降載減排、加強營建工地裸露地灑水及洗街作業、稻草腐化菌來取代燃燒稻草等，每減少一個污染源，就能為民眾的健康加分，呼籲民眾一同解決空污問題。