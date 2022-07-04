重機爭取上國道爭取路權，昨下午1點半左右，1輛紅牌大型重型機車從台82線欲進入國道3號公路，雖有管制員警欲攔查，重機仍加速閃過，成功騎上國3，國道公路警察局第8公路警察大隊立即通報線上巡邏車攔檢，不過重機已下中埔交流道，快閃國道3公里，警方目前針對該重機開出舉發單，另針對拒絕稽查部分，待事證確定後，會再加開1張拒絕稽查的罰單。

第8公路警察大隊指出，3日下午1點32分，員警在國道3號北向300公里，台82線水上系統接國道3號入口匝道處執行管制勤務時，發現1輛紅牌大型重型機車行駛台82線欲進入國道3號，現場管制員警欲攔查，因該重機車速過快致未能攔停，大隊立即通報線上巡邏車進行攔檢，但該大型重機隨即從297K中埔交流道往平面道路離去，兩交流道間距離僅3公里，過程雖未發生危害，但已違反現行交通法規。

國道警馬上調閱高解析執法影像與平面道路影像核對，並查詢公路監理電子閘門系統比對確認車籍資料無誤，相關蒐證證據齊全，昨下午即針對此違規大重機製單舉發，另拒絕稽查部分，待調查事證確定後，會再加開1張拒絕稽查罰單，強調拒絕稽查最高罰3萬元，並吊扣駕照6個月。

第8公路警察大隊呼籲重型機車騎士勿以身試法，不要以為國道快閃3公里，來不及攔查你，就會沒事，凡走過必留痕跡，國道警察利用科技執法，必能找到故意違規者，檢齊證據，送你紅單，而此快閃案依行駛國道最高罰6000元計，等於行駛1公換來罰鍰2000元，得不償失。