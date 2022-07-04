金湖分局長曾冠螢日前表揚臺灣銀行金門分行行員蔡鴻彥(攔阻30萬元)、行員莊雅清(攔阻10萬元） 。（警方提供)

統一超商新山外門市行員辛益豪攔阻2000元，獲警方頒獎表揚。（警方提供)

金門警方與金融機構、超商建立防詐機制，6月再成功攔阻4件共116萬2000元。金湖分局提醒，一時好心或貪心都可能掉入詐騙集團的陷阱，碰到來歷不明的電話或網路資訊，千萬要小心查證，以免辛苦錢白白送給別人花。

金湖分局6月間接獲金融機構及超商業者通報攔阻詐騙案4件，攔阻金額新臺幣116萬2000元，其中「假投資詐騙」3件116萬元、「網路交友詐騙」1件2000元。

該分局感謝金融機構及超商行員機警熱心、主動關懷提問並即時通報警方到場，共同攔阻詐騙，分局長曾冠螢日前表揚臺灣銀行金門分行行員蔡鴻彥(攔阻30萬元)、行員莊雅清(攔阻10萬元)、金門山外郵局行員陳淑芬(攔阻76萬元)、統一超商新山外門市行員辛益豪(攔阻2000元)等4人。

曾冠螢表示，近期假投資詐騙案件有增加趨勢，這類案件被害人損失金額少則數十萬、多則數千萬，民眾稍有不慎，畢生積蓄可能被騙殆盡，警方除持續與超商及金融機構業者保持密切合作，積極辦理反詐騙工作外，也提醒民眾，詐騙集團常透過臉書、LINE或交友軟體接觸民眾，慫恿投資非法交易平台，標榜「高額獲利」、「穩賺不賠」，初期可能讓被害人嘗到甜頭，待被害人加碼投資便斷絕聯繫，民眾對於來路不明投資管道應該提高警覺，避免財物損失。