韓國的新冠疫情在緩解了數個月之後似乎出現反彈跡象，其單日新增確診連續兩天超過1萬例，周一雖公布僅新增6,253例，但主要是周末檢測數減少所致。

韓國疾病管理本部周一公布新增6,253新冠確診病例，其中164例為境外移入。截至目前為止，韓國累計確診數達1839萬5,864例。

周一的單日新增確診數雖然較周日的數據下滑，但與一周前的3,423例相比已幾近翻倍。

周一通報新增4起染疫死亡病例，使累計病歿人數達到24,574人，死亡率仍維持在0.13%。

由於周末檢測減少，單日確診數通常會在每個周一和周日下滑，然後在周未之前升高。

韓國周日公布新增10,059例，確診數連續第二天超過10,000例。其中，191例為境外移入。

自3月中旬單日確診數達到62萬例的高峰後，韓國的新冠疫情便呈現緩解趨勢。但韓國疾病管理本部已提出警告，因防疫規定鬆綁、疫苗免疫力下降以及社交互動增加，最近疫情下降的速度已經減緩，並警告感染人數可能反彈激增。