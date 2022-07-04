新北市板橋區有一名男子佯裝為「吳小姐」，經常叫外送不付款，佯裝自己確診隔離，長期吃霸王餐，日前又再度行騙，遇上熟知他身分的外送員，慘踢鐵板。不少網友嘲弄，「板橋吳小姐」從今年5月確診隔離至今，絕對是全台確診最久的人。

這名外送員在臉書社團《外送員的奇聞怪事》表示，有一名吳姓男子佯裝「吳小姐」，屢次詐騙吃霸王餐，慣用手法均是選用現金支付訂餐，再瞎掰自己「正在隔離」，改以信用卡刷卡付款，請外送員把餐點放家門口，待外送員離去後，向系統客服表示款項已給外送員或系統超收金額，藉以達到吃霸王餐目的，在外送界惡名昭彰。

原PO表示，他這次又遇上「板橋吳小姐」，熟知對方詐騙伎倆，已看破手腳，所以接單當下隨即私訊對方「您好，吳小姐，又是我」，詢問對方難道還在確診？還閒聊到上次的霸王餐訂了700多元的麥當勞，這次的訂單金額較低，勸對方別故技重施。

透過對話紀錄可見，「吳小姐」詭辯到底，冤喊外送員誤會大了，強調自己真的是確診，只要再隔離2天就能正常取餐，要外送員依舊幫她向系統回報餐點款項尚未支付，最後發現無法說服外送員，便無奈表示「沒關係你幫我取消….」。

外送員秀出與「板橋吳小姐」過招的對話紀錄。（翻攝自臉書社團《外送員的奇聞怪事》）

文章曝光後，許多網友一眼認出吃霸王餐的慣犯，紛紛留言吐槽「從5月確診隔離到現在2個月了，應該是全台灣隔離最久的人了」、「我看到都認識了，板橋吳小姐一直一直隔離中」、「臉皮夠厚，不怕死」、「推爆，超幽默回覆」；也有同行建議，若在接單當下就認出霸王餐慣客，建議棄單處理，若送餐當下發生，客人提出「向系統回報未支付款項」的要求時，就須立刻截下對話紀錄與外送單號自保，才不會成冤大頭。

實際上，今年3月間就有媒體報導，桃園市中壢區也有名吳先生以同樣手法詐餐，訂完一筆餐點，帳號出現未結金額無法再下訂，吳先生就會再以新辦的電子郵件創新的外送平台帳號，持續下單行騙，累計已詐數10單。