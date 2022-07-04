台股今年初開盤迄7月1日共118個交易日，集中市場總成交值為32兆9,419.12億元，日均值為2,791.69億元，股票成交量週轉率為61.33％。群益證券預期本周台股指數區間為14,000-15,000點；本周看好五大題材類股，包含：網通族群、低軌道衛星股、太陽能及替代能源股、生技股、傳產大型集團股等。

群益證券分析指出，近期三項國內外利多因素：

1.通膨逐漸降溫原物料價格修正，下半年起CPI年增率可望趨緩，油價近日大跌，主要是投機資金獲利了結等待下一次進場點，檯面上的理由包括經濟衰退需求降低、拜登要求國會到9月底停徵3個月聯邦汽油稅、7月中旬出訪中東希望OPCE+擴產壓抑油價。

2.技術面負乖離過大仍有反彈機會，指數自高點累積下跌3,000點以上、指數跌破年線超過2,000點，有機會展開跌深反彈。

3.融資大幅減少消化浮額籌碼，上市融資餘額自6月15日起開始出現斷頭賣壓，6/15-6/29共減少321億元，融資減幅大於指數跌幅，科技股方面，股價下跌融資也同步停損出場，融資減少籌碼逐漸穩定有助反彈動能。