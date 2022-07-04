北市1名彭姓男子搭乘公車時，見穿長裙的小花（化名）在椅子上睡著，彭男便基於強制猥褻之犯意，用外套蓋住大腿偷摸小花，隨後又獸性大發，對小花指侵得逞，案經上訴後，法官認為彭男無悔意，還辯稱自己因患有「摩擦症」才犯案，高院法官依強制性交罪，處彭男有期徒刑3年10月，可上訴。

據判決書指出，台北市1名彭姓男子於110年3月於西門町搭乘624公車時，見年約20歲的小花（化名），獨自坐在公車右後側位置，趁小花閉眼休息時，彭男利用外套做為掩飾，用手撫摸小花大腿，徒手掀起小花長裙，對小花指侵得逞。

小花驚醒後將他推開，但彭男仍不斷用相同方式指侵小花，還拿小花手觸碰他下體，將小花雙腿打開等，最後在小花大喊：「不要」、「非禮」後，彭男才停止動作，衝下車逃逸，公車司機聽聞後座聲響，便載小花到警察局報案。

法官審理時，彭男坦承有摸小花，但否認指侵對方，表示自己是因為患有「摩擦症」才犯案，法官認為，彭男侵害小花時具有行為能力，僅因為一己私慾，無視小花掙扎、抗拒，造成小花身體、心理上終生難以磨滅之恐懼與傷害，難見悔意，案經上訴後，高院法官依強制性交罪，處有期徒刑3年10月，可上訴。