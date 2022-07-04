楊麗花的丈夫、骨科醫師洪文棟的家族再爆爭產官司，洪文棟的母親1992年死後有高達1億3430萬多元的股票遺產稅未繳，經洪文棟哥哥洪文樑繼承人繳納完畢後，向洪文棟的繼承人索討按比例應繳的稅金，台北地方法院判決楊麗花等繼承人須連帶給付4476萬多元。

洪文棟2018年過世後，男子徐國璋自稱是洪文棟之子，提起確認親子關係訴訟，2020年最高法院裁定確定徐為洪文棟之子，他改名為洪國璋，這次被法院裁定承受訴訟，須與楊麗花在繼承洪文棟遺產範圍內，連帶給付4476萬多元給洪文樑。

洪文棟的母親洪彭瑞蘭死亡後，遺產稅及罰鍰金額已累積達1億5854萬3863元，而其所遺留關於新光集團各公司屬「洪家」所有之股票，洪文樑繼承1／3後，1998年洪文樑死亡，由經遺產分割協議陳淑瑩、洪士鈞及洪士傑，洪士鈞代表提起本件訴訟。

洪士鈞表示，新光集團關於洪家的股票遺產稅，當時由洪文樑遺產管理人與洪文棟等人簽訂協議書，由洪文樑繼承人用繼承的新光股票繳納遺產稅及罰鍰1億多元，不足部分再平均負擔，但洪士鈞主張當年協議計算錯誤，洪文棟繼承人須返還4476萬7954元。

台北地院審理後認為，依協議書約定由洪文樑之繼承人以所遺股票代繳洪彭瑞蘭之稅款1億3430萬多元部分，在所遺股票不能全數抵繳時，該約定之基礎即不存在，洪文棟的繼承人須就應繳納稅款4767萬9543元連帶給付給洪士鈞。可上訴。