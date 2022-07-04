道奇主場一位知名花生小販接到「禁止投球」的命令，他名叫羅傑歐文斯（Roger Owens），打從1962年就在道奇球場工作。歐文斯的成名絕技是他投擲花生的技巧，能夠毫不費力又精準地把一包一包的花生零食投進顧客手中，成為球場的另一看點。

Roger Owens gives Torrance City Council a lesson in 🥜 tossing ... and dodges injury. A great moment to see him honored by his hometown. pic.twitter.com/gdBICyckbW — Tom Hoffarth (@tomhoffarth) December 6, 2017

最近歐文斯告訴《洛杉磯時報》說，他收到上頭Levy餐飲的命令，要求所有小販不許再投擲花生了，這是考量到現場觀眾的安全。歐文斯不是唯一會投擲花生的小販，但他是有名到被受邀上電視節目《今夜秀》的業界高手。60年前，歐文斯在球場碰上一位坐在觀眾席深處的顧客，歐文斯從背後將花生扔出去，客人接住之後旁邊觀眾鼓掌喝采。受到激勵的歐文斯於是回家苦練，終於練到百發百中。

歐文斯對此項禁令無奈地說：「這又不是子彈，我一向都會確保讓我的顧客接住花生，因為當他們接住時也會獲得成就感。投擲花生給球迷帶來很多快樂。」道奇球場在1976年、1985年兩度禁止投擲花生，但遭到球迷抗議而撤回禁令。

這次同樣在網路上引起球迷議論，畢竟界外球比花生危險多了，也有網友建議要訓練更多人具備羅文斯那樣的技巧，而不是全面禁止。隨著時代演進，球場已經出現遙控無人機來遞送餐點，有人質疑「那東西墜落下來不是比花生更危險？」