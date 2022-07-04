兆豐金(2886)近期獲投信法人連續買超，而千張大戶高持股達80%。雖然股價月線連3黑，但未破前低34.6元，早盤站回5日線、10日線。

兆豐銀行新南向拓點傳捷報，柬埔寨央行於6月底同意兆豐銀行於柬埔寨首都金邊鄰近之干拉省籌設大金歐支行。兆豐銀行於2011年進入柬國市場，已超過10年，2021年初增設的金邊桑園支行開業後，於柬埔寨共有5個據點。考量柬國政治局勢穩定，具經濟發展潛力，為擴大服務範疇，貼近更多客戶，故決定跨出首都金邊增設於柬國的第6個據點，展現深耕當地市場之企圖心，未來也將持續海外拓點，擴大營運版圖。

兆豐銀行金邊分支行2021年整體獲利較2020年成長近2成，在兆豐銀行海外據點中獲利名列前茅，為僅次於香港及澳洲地區分行之第三大海外獲利來源。柬國當地流通貨幣為柬幣及美金並行，幣值相較鄰近國家穩定，加上利差較高，兆豐銀行決定再次增設據點，提升在地服務的競爭力。

此次兆豐選擇跨出首都金邊設點，主要著眼於大金歐市優越之發展潛力，該區域距離金邊市中心僅約10公里，沿線人口成長，商業活動日趨興盛，加上金邊新國際機場將遷往該區域，預計2023年完成第一期工程，未來更將設立經濟特區，並有大型購物中心進駐。此次兆豐銀行超前佈署，搶先其他台資銀行進駐，著眼於大金歐市未來發展所帶動之週邊住宅及商業開發金融商機。

兆豐銀行於新南向國家的柬埔寨、越南、泰國、菲律賓、新加坡、馬來西亞、緬甸、澳洲、印度等9國共有21處據點，於全球18國則共有38個據點，布局完整，並持續力推新南向國家授信業務，積極協助台商客戶取得融資，先前推出的新台幣2000億元新南向專案融資額度，已於2021年11月底達標，2022年再加碼新台幣1000億元，過去兩年更保持新南向授信平均餘額為全體國銀第一，表現亮眼，並榮獲金管會「新南向政策目標國家授信方案優等獎」及「新南向政策目標國家授信方案中小企業授信特別獎」。