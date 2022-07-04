生醫族群短線飆漲後，獲利回吐賣壓出現，浩鼎(4174)提前終止OBI-888臨床二期試驗收案，早盤開低後鎖在跌停板81.2元，新藥族群空方賣壓順勢而出，合一(4743)糖足潰瘍新藥大陸藥證尚未取得，目前還在補件當中，股價跌勢不止，今日失守160元大關，股王藥華藥(6446)繼續下探，晨盤跌幅逾5%，上週飆漲的寶齡富錦(1760)股價也重挫6%。另外，檢測族群賣壓也重，圓點奈米(6797)跌幅在4%以上；眼球商機族群表現較為強勢，大學光(3218)漲幅超過4%，精華(1565)及望隼(4771)聯袂揚升。

生技股王藥華藥飆至576元的歷史天價之後，隨即拉回急殺，今日早盤最低一度出現470.5元，市場投資人嚇出一身冷汗。國泰證期顧問處協理簡伯儀說，今日資金輪動到跌深的電子股當中，生技族群缺少資金動能，由於7月底生技展即將開始，加上各個公司都有自已的題材，預估短線沒有太大拉回修正的壓力，整理過後應該仍有表現。

浩鼎董事長張念慈在股東會時就曾經指出，OBI-888已有瓶頸出現，未來製造的成本高，將會評估試驗是不是停下來。在7月初，浩鼎就公告，OBI-888臨床二期試驗尚在進行中，雖仍未看到符合預期結果，但已初步顯現OBI-888治療癌症的活性，但與瑞士藥廠LONZA合作產製原料藥品，當反應槽放大至1,000、2,000公升時，產出率偏低，致使藥品生產成本高昂；即便臨床有所進展，未來治療費用恐非病人所能負擔。基於藥品生產成本考量，為長遠發展計，本公司決定提前終止OBI-888臨床二期試驗收案，待進一步開發二代抗體並優化純化製程後，再展開新開發策略。

晉弘(6796)挾著拋棄式鼻咽內視鏡通過美國FDA 510(k)審查，今日股價跳空鎖在漲停板58.6元，至9:30，買單有超過1500張搶著要買。晉弘科技拋棄式鼻咽內視鏡通過美國FDA 510(k)審查，未來將透過合作多年的經銷商進行通路布局，將逐步挹注營收，預計明年能有明顯營收貢獻，獲利成長可期。美國每年估計會使用到7,500萬次內視鏡，而拋棄式內視鏡市場中，呼吸道及胸腔科的需求最大，其次為泌尿科及腸胃科。依據Precedence Research報告顯示，全球拋棄式內視鏡市場規模將由2021年的美金19.8億元成長到2030年的美金104億元，年複合成長率為20.3%。