台積電股價年初創下688元新高價後表現相當疲軟，半年多來已大跌超過3成，近期又傳出遭3大客戶砍單的負面訊息，外界關注14日登場的台積電法說會能否消除雜音，此事引起網友們熱烈討論，但多數網友並不看好法說會會釋出利多消息，甚至有人認為，現在台積電的法說會已經不像張忠謀時期那樣有說服力。

台積電利空消息頻傳，但官方回應任何市場傳言，但官方已經公告將在14日舉行法說會，外界將可藉此機會了解第二季財報、營運狀況及未來展望。

此事引起網友們熱烈討論，沒想到許多人不看好台積電法說會能釋出正面訊息，甚至認為已經不像張忠謀時代有說服力，「它的法說會，已經沒有像張忠謀那樣有說服力」、「叫張爺爺在回台機（積）一次嗎？」、「狀況壞也不像老張那時會老實說了啦」、「沒張忠謀的台G要GG了。」

有網友也認為，半導體景氣不妙、庫存過多等因素是導致股價崩跌的根本原因，「看這景氣，法說會變法會的機率很高」、「究竟會不會變成法會呢？超級不妙」、「股價提前反應了，這次看到450肯定不是空穴來風」、「如果法說會變法會，就是3開頭直接一波到底了。」

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