中研院今天舉行院士會議，院長廖俊智（右）主持開幕典禮，蔡英文總統（左）出席與會。（林志成攝）

中央研究院今天起一連4天舉行第34次院士會議，蔡英文總統在開幕致詞時表示，為了達到2050年淨零碳排目標，政府在2030年前將投入9000億元以推動轉型計畫，而中研院配合投入研究，目前在地熱、海洋能及太陽能等方面已有初步成果。

中研院第34次會議院本在在2020年舉行，但因為疫情兩度延後，決定在今年7月4日至7日以實體及線上混合的方式進行，國內外共有180多位院士參加。

在今天開幕典禮中，蔡英文總統致詞時表示，瑞士洛桑管理學院近日公布2022年世界界競爭力報告，在每千人研發能力的的指標上，台灣排名世界第1，有這樣的成果，中研院扮演關鍵角色。

蔡英文指出，近2年多來面對全球疫情大流行，中研院整合院內專家，進行對抗疫情的研究，成為我國穩定防疫的重要支柱，更為全球防疫作出貢獻。

中研院參與「事件視界望遠鏡（EHT）」計畫，並在2019年公布人類史上第一張黑洞照片，又在今年5月公布銀河系中心的黑洞影像，這是全球合作的經典範例。蔡英文表示，中研院送她人類史上第一張黑洞的照片，它一直被掛在總統府辦公室內。

中研院長廖俊智則表示，新冠肺炎給全世界一個重大考驗，疫情為人類文明、健康醫療、自然生態帶來巨大的衝擊，對學術社群來說是新挑戰也是新契機。面對疫情的急迫性與衍生的新需求，中研院重新檢視，調整方向與步伐，期待能積極、快速轉化各領域累積數十年的研究能量，將研究成果貢獻於社會所需。

廖俊智說，中研院積極回應當前面臨的挑戰，投入相關領域的前瞻研究。氣候變遷與減碳問題為現今全球矚目議題，中研院致力於發展去碳燃氫、地熱、海洋能、高效太陽能板，及生質碳匯等零探科技，與產學研界共同合作研發無碳再生能源。並且在經濟、社會、治理等面向，研議多元因應措施，幫助台灣達成2050年淨零碳排的目標。

廖俊智進一步指出，為引領我國量子科技發展，中研院將在南部院區設立「台灣量子科技研發基地」，其中量子實驗室，將於2023年設置，量子實驗大樓也將於今年中發包建築設計。