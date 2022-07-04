南韓43歲女星朴詩妍（박시연），過去曾憑著美艷臉蛋與170公分的高挑身材，在2020年韓國小姐選美比賽中獲得第四名而順利出道，隨後也陸續在不少電視劇中演出獲得大眾矚目。但後來她負面新聞不斷，2021年還二度酒駕被抓，令外界相當氣憤，只能暫時消失於螢光幕前，但近日有媒體爆出她的近況疑似想回歸演藝圈，再度引起眾人反感。

朴詩妍在2006年時曾涉嫌酒駕遭開罰250萬韓幣（約台幣6萬元），但她卻沒以因此消失在演藝圈中，反而繼續拍攝電視劇及電影，讓眾人相當傻眼，認為責罰太輕而引發爭議。沒想到2013年她又爆出違法施打麻醉藥品異丙酚（Propofol）而遭到法院判刑8個月有期徒刑、2年緩刑，以及370萬韓幣（約台幣9萬元）的罰款，形象跌入谷底，但她在2016年與丈夫離婚後，為了撫養2名子女仍積極復出；怎料，2021年1月朴詩妍又再度酒駕，於中午時分撞上停等在路邊的車，害駕駛人與乘客受傷，需治療2周才能痊癒，朴詩妍因此再被罰1200萬韓幣（約台幣30萬元），演藝事業幾乎全毀，徹底消失在螢光幕前。

如今已事隔近兩年，朴詩妍近日接受韓媒《tenasia》的獨家文字與影音專訪，大方分享她與朋友一起召開的跳蚤市場，並透露會將收益的一部分捐贈公益，疑似想洗刷過去的負面形象，而許久未露面的她也比起過去更加消瘦、纖細。但大網友一看到報導後，都認為她疑似想以專訪測試水溫回歸演藝圈，紛紛留言表示「真的很不想再看到她」、「拜託這些犯罪者可以不要出現在電視上嗎？」、「這女的看到就討厭，不要再復出了吧」 。

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