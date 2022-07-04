NCC於6月底公告《數位中介服務法》草案，引起網友討論，擔心恐會出現文字獄等狀況。台北市議員侯漢廷表示，NCC砸錢交給民間處理，但這所謂的民間其實就是「綠友友」，且未來什麼是真、什麼是假，都是這個單位說了算，狂酸「那不就是跟真理部一樣！」

侯漢廷昨（3）日在中天節目《週末大爆卦》表示，NCC撒25億成立一個新單位，除了抓網路消息外，還可以達成人事酬庸！他指出，接下來選舉要到了，選不上的人怎麼辦，簡單的方法就是成立一個新的集團，而過去不論是國營單位、公家企業等，都還是要接受立法院監督，這次直接交給「民間」，要任用誰、錢怎麼花、要做哪些事等，立法院無法監督，也沒人可以去做查核，想幹嘛就幹嘛。

侯漢廷表示，這個新單位要做的事情是查核假訊息，但在快篩弊案被查出來前，疑似的爆料算真的還是假的？他質疑，這個新單位未來會跟真理部一樣，是真、是假都由這單位說了算，且可能不會有客觀物證、事證來佐證，因為很多事情不像「地球是圓的」馬上就會有科學證據。

「真理部」為英國作家喬治歐威爾所著的政治諷刺小說《一九八四》中的一個機構，主要工作為竄改歷史、文獻等，讓所有事物的想法符合執政者所需。