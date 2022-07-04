「甜心教主」王心凌參加大陸綜藝節目《乘風破浪》，在節目一開播就唱跳經典成名曲《愛你》火速在大陸爆紅，近日則首次擔任隊長，帶領團員「TWINS」阿嬌、阿Sa及張天愛、吳謹言在第3次公演獻唱《星星點燈》，表演大獲好評，贏得現場觀眾最高票支持，不料原唱鄭智化卻發文批：「被亂改歌詞一事，我表示震驚、憤怒和遺憾！」

王心凌在《乘風破浪》不只升格當隊長，帶領團員「TWINS」阿嬌、阿Sa及張天愛、吳謹言組成女團「我愛你撒嬌」，在第3次公演獻唱鄭智化的經典歌曲《星星點燈》，改編為disco舞曲，五位團員在台上勁歌熱舞，王心凌還豁出去挑戰饒舌，表演大獲好評，贏得現場觀眾最高票。

不過《星星點燈》原本的歌詞「現在的一片天，是骯髒的一片天，星星在文明的天空裡再也看不見」，而在《乘風破浪》中則被改為「現在的一片天，是『晴朗』的一片天，星星在文明的天空裡，『總是看得見』」。

對此，《星星點燈》原唱也是詞曲創作者的鄭智化，昨（3日）晚則在微博發文：「關於我的經典歌曲《星星點燈》，被亂改歌詞一事，我表示震驚、憤怒和遺憾！」針對原創作者鄭智化的不滿，節目則暫未做出回應。

鄭智化微博全文。（圖／取材自鄭智化微博）

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