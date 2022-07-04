前總統陳水扁及妻子吳淑珍日前相繼確診新冠肺炎後，阿扁恢復得不錯，但扁嫂吳淑珍不僅瘦到只剩32公斤，連在醫院抽血檢查還會昏倒，讓照顧她的阿扁，「只能祈願上蒼保佑」。

今天上午陳水扁以「只剩32公斤重的扁嫂」為題發文說，吳淑珍日前因新冠肺炎確診住院，在高雄長庚醫院量體重只剩32公斤，回診需要抽血檢查，擔心妻子那麼瘦怎能承受抽太多的血？果不其然抽完血就昏倒了，不但量不到血壓，血氧濃度也顯示不出來。

「這已經是吳淑珍生活的日常！」阿扁還強調，「除了全心全力照護，只能祈願上蒼保佑了！」

陳水扁曾經發文指出，吳淑珍身體原本虛弱無力，6月10日確診新冠肺炎後更是雪上加霜，「話都講不清楚要用比畫的，整個人好像風中殘燭即將熄滅」。原本居家照護，但經高雄市長陳其邁等人的建議及安排下，住進高雄長庚醫院大約1周，身體狀況才轉趨穩定。

據了解，吳淑珍從高雄長庚康復出院後，即返回台南住家，雖有外籍看護協助照顧，但阿扁除全心全力照護外，也不時發文深情喊話，關切妻子之心溢於言表。