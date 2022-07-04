來自韓國的正妹嚴貞惠表示，在韓國是一名平面模特兒，為了維持身材，常常要控制飲食，但自從她來台灣後，被台灣美食吸引，讓她一口氣胖了5公斤，不僅無法再當模特兒，也要重買衣服，令她十分難過，至今來台已滿3個月，她說，「台灣真的是讓我又愛又恨的地方」。

YouTube頻道《不要鬧工作室》昨（3）日上傳最新影片，來自韓國首爾的嚴貞惠透露，大學時念表演藝術科，畢業後她從事服裝模特兒，為了拍照上鏡、好看，常常要控制飲食，維持身材。

嚴貞惠表示，在韓國時常在影音平台看台灣的電影、戲劇，光是電影《我的少女時代》她就看了6次，讓她有了想來台灣生活的衝動，努力工作一年存錢後，她和朋友一起飛來台灣，她興奮地說，「我真的很高興可以來到台灣」。

嚴貞惠說，因疫情關係，她必須在防疫旅館進行檢疫，一連好幾天都是吃便當，出關後她立刻品嘗了鳳梨酥、珍珠奶茶、台灣水果、雞排、小籠包、蛋餅、火鍋、滷肉飯等美食，接著又到南部旅行7天，吃遍南部的小吃，讓她體重直接增加5公斤，導致原本的褲子都穿不下，也無法再當模特兒，令她相當難過，不過轉個念，還是因可以毫無顧忌地吃美食而感到開心，現在來台已滿3個月，她說「台灣真的是讓我又愛又恨的地方」。