外傳民進黨主席蔡英文正在等候前副總統陳建仁點頭答應選台北市長，他們兩人今天均出席中央研究院院士會議，被媒體問及參選議題，陳建仁兩次表示「感謝，平安，這是院士會議」，蔡英文總統則未給任何答覆，揮手就離開會場。他們兩人均未正面回應選舉議題。

年底縣市長選舉將屆，民進黨到現在都還未提名台北市及新北市人選，引發外界關注。其中，衛福部長陳時中原本是最熱門的台北市長候選人人選，但民進黨到現在仍未提名他，外界盛傳蔡英文總統在等一個「仁」選台北市長，那就是陳建仁。

之前爭取民進黨新北市長提名的立委羅致政，昨天宣布因準備時間不及，不願再被列為提名人選，外傳雙北遲未決定，就是在「等一個仁」。

陳建仁今天出席中研院院士會議被問到是否參選的問題，陳建仁未否認，只連說兩次「感謝、平安」並強調「這是院士會議。」。

蔡英文在離場也被媒體喊話詢問是否支持陳建仁參選？雙北提名是否在等待「一個仁」陳建仁？面對詢問，蔡英文從樓梯走下來時一路 微笑未回應，直到上車前才向媒體揮手致意，隨後搭車離去。