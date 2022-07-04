花蓮縣府自今年初起積極宣導「酒後代駕」服務，自1月截至6月，花蓮代駕業者服務數共計188件，加上中央自3月31日起加重酒駕罰則，4個月內縣內的酒後肇事率下降約29％。（花蓮縣警察局提供／羅亦晽花蓮傳真）

酒駕事故層出不窮，花蓮縣警察局統計，去年取締酒駕件數逾1600件，其中，200多件酒駕交通事故中，共造成7人死亡，因此縣府自1月起積極宣導「酒後代駕」服務，截至6月，花蓮代駕服務數共188件，且隨著中央自3月31日起加重酒駕罰則，酒後肇事率在短短4個月內下降約29％，顯見效果有成。

酒駕零容忍儼然已成全民共識，花蓮縣警局今年起配合警政署執行取締酒後駕車專案，針對「經常飲酒集中地點」、「酒駕事故地點」及「易飲酒時段」，規畫稽查點加強攔查，縣府也與6家計程車客運業者，包含陽光、中信、國聲、統一、尚鴻、大連等合作，統一收費規則，提供酒後代駕服務，並結合多元管道露出資訊。

縣府統計，自1月至6月止，縣內酒後代駕業者服務數達188件，且中央也在3月31日起，祭出鐵腕加重酒駕罰則，汽機車酒後肇事率已從3月的167件下降至6月的118件，降幅約29％，顯示預防酒駕宣導有逐漸植入民眾觀念及生活，防制酒駕宣導漸有成效。

警察局補充說明酒駕加重罰，包含酒駕及拒絕酒測再犯累計期限由5年延長至10年；初犯肇事致人重傷或死亡可沒入車輛；提高年滿18歲的酒駕同車乘客「連坐罰」金額由6000元提高至1.5萬等，警方秉持執法無假期。

不過縣警局提醒民眾，千萬別以為當日飲酒不駕駛車輛即可，由於每人身體代謝功能不同，宿醉也會影響駕駛時的判斷力與反應能力，切勿心存僥倖宿醉上路。除了讓自己及他人陷入高度危險，也視同酒駕照樣取締。

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