台灣輸往澳門的芒果在3天內2度在外包裝驗出新冠核酸檢測呈陽性，澳門方已作銷毀處理。農委會主委陳吉仲重申，芒果不會確診，世界衛生組織沒有相關科學指出芒果會傳染病毒給人，對於這樣的非貿易障礙感到相當遺憾。

陳吉仲今日出席「2022食育力五星城市頒獎典禮」受訪時，開頭就強調「芒果不會確診」，不會傳染給人，世界衛生組織也都沒有相關科學依據，對澳門連續2次這樣宣布實在很遺憾，澳門政府一定要提供相關科學證據，而且上一批輸往澳門的芒果是在6月15日之前，不理解為何現在還有這樣的事情發生，令人相當訝異。

問及是否增加包裝檢驗來自清？陳吉仲說，為了回應澳門和中國大陸，衛福部之前就有檢測白帶魚和竹莢魚的外包裝，檢驗結果都是陰性，對岸這樣做就是非貿易障礙，呼籲對方提出相關證據。

是否擔心中國大陸禁止更多農漁產品輸入？陳吉仲說，從去年鳳梨到現在的石斑魚，農委會、農漁民、相關產業就已經知道依賴單一市場的風險，尤其是中國市場的風險相當高，3年前台灣水果外銷有8成5是到對岸市場，現在已經降到4成1，今年美國和日本已是我農產外銷市場的前1、2名，顯見依賴單一市場的問題已有逐漸在調整，現在要加大力道做好產地的基礎建設。

陳吉仲表示，石斑魚輸往對岸的是活魚，但是國內市場和其他海外市場要的是經過三切、冷凍和加工處理的魚，農委會在行政院支持下，已逐步建置區域性的冷鏈物流加工中心。

嘉義縣長翁章梁表示，中國大陸的貿易不確定性確實有很大的問題，如何不放在同個藍子還是最重要的事情，即使台灣根據國際規範來處理兩岸農產的問題，但對岸至今仍已讀不回，這違反國際上做生意的常規，也看出是政治因素遠大於貿易因素，台灣人要小心。