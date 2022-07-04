縣長王惠美３日特別前往許員家慰問，感謝其付出與用心。（縣府提供／吳建輝彰化傳真）

彰化邱姓夫妻因年僅1歲多的兒子確診新冠肺炎高燒41度，2日晚間衝到員林警分局村上派出所求警開道，邱父還情緒激動在派出所前下跪，警方協助開道卻在途中發生車禍，造成1名員警、4名民眾受傷，而當時車上員警不顧自身受傷霸氣要求民眾先行就醫，縣長王惠美得知後，特別前往許員家慰問，感謝其付出與用心。

2日晚間8時許，邱姓夫妻年僅1歲10個月大的兒子因確診新冠高燒到攝氏41度，原本兩人要開車把兒子送到距住處10公里外的彰基醫院急診，因怕車程延誤就醫，途經村上派出所時，當時邱父雙手合十不停顫抖的向員警懇求，「拜託救救我兒子。」著急神情全寫在臉上。

王惠美表示，員林警分局村上所警員張洺耀、許宏祥2人，2日協助民眾因小孩確診高燒需緊急送醫協助開道，不料途中卻發生車禍，造成民眾與許宏祥受傷，不過當時許不顧自身受傷，請民眾先行就醫，更暖心的請家屬不用擔心車禍，安定民心，真的相當霸氣。

王惠美說，疫情期間真的大家都很辛苦，不管是確診者、照顧確診者的家屬所承受的壓力，另外一線辛苦的醫護人員，警員，消防人員等，真的很感謝他們的付出，而疫情除了公部門的努力外，也需要大家能夠一起體諒，互助，讓我們一起對抗疫情，挺過疫情，勤洗手、戴口罩，保持社交距離，一起守護健康家園。