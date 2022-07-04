演員不但要各種戲路都能詮釋，就連戲劇製作也要懂！像是紅到海外的《華燈初上》，就是由製作經驗豐富的林心如擔任總製作人；賈靜雯則是把製作人處女作獻給即將上線的《媽，別鬧了！》，並身兼演出。其實她的老公修杰楷也斜槓當起製作人，日前他和《華燈初上》製作人戴天易接受鄭偉柏主持的MOMOTV綜合台節目《Talk一杯》專訪，透露自己是屬於「爸爸型製作人」，也從製作人「前輩」賈靜雯的身上學到不少訣竅。

談起從演員轉成製作人的契機，修杰楷早在拍《天堂的微笑》時就開始參與劇本發想及幕後製作，他分享劇組願意讓自己參與很深層的部分：「不管是選角、劇本會議、場景會議及美術會議各方面都讓我參與。」他藉此換位思考，不僅是從演員的角度來看一部戲的製作，更從幕後的角度同理拍戲的過程，像是演員的一個小小要求，就可能影響整部戲的運作。

在看見製作人從前期的募資、中間的拍攝到後期的銷售都需要負責，戴天易衍生出製作人經紀的念頭，製作人經紀協助籌措資金、戲劇銷售的部份，讓製作人可以專心在拍攝的過程。戴天易曾先後與林心如及修杰楷合作過，說到兩人的特質，他說林心如在《華燈初上》不但每個細節都全心投入，甚至願意扮黑臉壓預算，與藝人協商價錢，戴天易表示：「林心如她的確已經學習到怎麼做一個全方位的製作人。」

戴天易提到修杰楷不光是找到問題而且能提出解決方法，這是製作人必備的重要特質之一，修杰楷則認為自己是可以不停溝通協調、安撫軍心的製作人，「很多事情都可以解決，但是我們要把問題丟出來」修杰楷話才說完，戴天易指著修說：「做爸爸的特質！」默默點頭的修杰楷補充：「如果沒辦法解決的時候，我們也要說得很明白。」

拍戲20年，從演員到製作人的修杰楷承認公眾人物有自己的優勢存在，在溝通時有一定的影響力，尤其在親自出面的情況下，會帶給大家認真、熱情的印象，缺點就是很難去做壞人，深怕得罪人後留下不好的形象，這時製作人的經紀人就很重要，由經紀人當壞人居中協調。修杰楷表示，老婆賈靜雯在《媽，別鬧了！》裡身兼製作人與主角，費盡心思邀請比莉復出拍戲，他說演員要演又要製作，常常有角色衝突的時候，兩人都還在學習。主持人鄭偉柏問他夫妻倆可以一起工作嗎？修杰楷先是露出尷尬的笑容說：「是可以一起工作……」接著又補了一句「但中間會有很多眉眉角角，暫時可能……算了吧！」最後發揮製作人的圓融個性，預留空間：「有機會遇到有不錯的（劇本），當然是可以。」更多精彩內容網路版於７／16（六）20：00《E!Studio藝鏡到底》YT頻道上架，電視版於７／５（二）22：30 MOMOTV 75頻道播出。