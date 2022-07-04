美國拉丁天王瑞奇馬汀（Ricky Martin）出道時就以帥氣外表與迷人電臀，獲封「電動馬達」的稱號，受到大批粉絲的喜愛，1998年他更因演唱世界盃足球賽主題曲《生命之杯》紅遍全球，成為家喻戶曉的男星，即使他在2010年公開出櫃，仍不影響他的高人氣。但近日他卻被媒體爆出家暴醜聞，對象公開後也令所有人震驚不已。

根據外國媒體的報導，「拉丁天王」瑞奇馬汀近日遭到法院提出家暴限制令，但官方發言人並沒有公開其他細節，不過根據黎巴嫩當地媒體的報導，提出限制令的人竟是瑞奇馬汀的親姪子。他姪子接受採訪時表示，兩人曾短暫交往過7個月，但目前已經分手了，而瑞奇馬汀在分手後始終不願意相信已經分手的事實，經常到他的老家前徘徊，疑似想要挽回感情，讓他感到十分不安與焦慮。

而消息一出後立即在網路上掀起熱烈討論，網友相當傻眼表示「親姪子？交往？我無語了」、「我反覆看了三次，竟然是跟他親姪子」、「等等，是我理解錯了嗎？他是跟親姪子交往？」、「他不是結婚又找代理孕母生了2個孩子，怎麼還跟姪子搞上了呢？、「我的天，這個世界太令我震驚了」。

對此，瑞奇馬汀的發言人隨後也接受採訪表示「這件事完全是假的、捏造的，我們有信心當事情水落石出後，瑞奇馬汀能完全得到平反」。