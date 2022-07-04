台泥企業團所屬能元科技（Molicel）的超高功率三元鋰電池在國際大放異彩！在英國歷史最悠久，年度最重要的國際賽車節Goodwood Festival of Speed當中，使用能元科技電池的純電動賽車Speirling，以驚人的39.08秒，刷新古德伍德1.6公里爬山賽歷史紀錄，超越賽事中上百台F1賽車，甚至是氫能源電動賽車，拿下冠軍。

台泥指出，能元科技與研發Speirling的英國新創電動車廠McMurtry，正式簽署鋰電池戰略技術合作夥伴協定，能元科技持續與國際市場多家HyperCar以及電動賽車等高端品牌合作，也是台泥企業團目前正在高雄小港興建的超級電池工廠，未來的核心客戶群。

2021年開始，能元科技研發與工程團隊即已展開與McMurtry緊密合作，Speirling電動賽車使用能元科技(Molicel)的超高功率三元鋰電池，在能量密度和電池充放電率(C-rate)同時擁有優異性能。

Speirling為了擁有強大的空力效果，造型上酷似蝙蝠車，從靜止到加速96公里的時間只需1.35秒，極速更是直接來到可達241公里，每公噸可分配到1000匹馬力，該車動力來自能元科技60kWh超高功率電池。

台泥指出，一般電動車使用的電池只需要注重能量密度，所需要的動力僅有超跑的1/10，但能元科技主攻50萬美元以上、HyperCar級別的超跑以及電動賽車，此類高階車款對於電池的能量密度、充放電率以及耐熱的需求則更高。

能元科技致力研發的包括5C快速充電或更高功率電池，未來也將會陸續出現在McMurtry賽車和其他產品應用當中。能元科技總經理薛人禎表示，使用能元Molicel超高功率三元鋰電池的超跑，比一般使用內燃機的超跑環保，因為能元的電池充滿電後，可以輕鬆達到像250或300公里的真正高速，並且續駛里程可以很長，但沒有任何碳排放，這是關鍵。最重要的是，能元科技的電池可以產生更少的熱量，因為具有高功率、與其他汽車製造商使用的電池相比，電阻只有50％，因此熱量更少，碳排放也更少，兼顧性能又能與環境達到平衡。