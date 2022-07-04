每段感情若不能有情人終成眷屬，最終也只能走向分手一途。命理專家小孟老師就盤點了12星座的分手習性，指出有些人或許能好聚好散，但也有人敵我意識強烈，尤其是天蠍座一旦分手就與對方形同陌路；金牛座只在乎是否有利可圖；念舊的巨蟹座則是時而多情、時而絕情，讓人無所適從。

▍白羊座：通通忘記最好

白羊座的脾氣跟喜歡一個人的感覺，都是來得快去得也快，不管之前相愛多愉快，只要分手後，一律選擇忘記。不是說白羊座的的腦子有問題，也不是記性差，而是你們之間的回憶都已經是過去式了。白羊座會選擇和其他異性曖昧，或者是努力於職場事業，盡可能讓自己趕快遺忘對方。

▍金牛座：利益導向關係

金牛座很難忍受與前男友或前女友做朋友，他們認為既然不是最終在一起的人，那就沒必要當朋友了。但金牛座一向與人和善，所以就算跟情侶分手，也不至於撕破臉，只要還遇得到對方，多少還是會拉攏一下感情，以免哪天需要用到對方的交情，說到底只是利益關係，稱不上是朋友。

▍雙子座：和得來就可以

雙子座為人和藹可親又喜歡交朋友，很多不好的過去也不會特別放在心上，而且分手以後都還是會與前任男女友有聯繫，所以對於他們來說，只要個性和自己相處得來，那麼做朋友也沒什麼不好，只要和前任關係不是反目成仇，那麼當朋友也沒什麼不好。

▍巨蟹座：絕情同時多情

巨蟹座念舊又多情，同時還是個絕情的人，對前任的所做所為，都記在心裡，分手後會批評對方種種不是，但之後卻又想到以前的好，但說白一點，就是天生多情種子作祟，對方都不理你了，還替對方說好話，讓人看了直搖頭。

▍獅子座：分手就是丟臉

獅子座自戀又自信，且一心只想著領導別人，所以在分手後既然是前任關係，那就最好再也不要認識。此時獅子座所想的，只有你們曾經所面臨的傷害，也許在你們之間還充斥著很多美麗的回憶，但這些獅子座在分手之後就不會記得了，因為獅子座驕傲的不想承認這段過去。

▍處女座：依舊想念對方

處女座比較重感情，認為真心愛過卻無法有快樂的結局，就算分開了，還是希望對方幸福。但是，因為處女座總是會悲情的舔舐傷痕，所以在分手後，常會去糾纏對方回頭，除了想繼續當朋友，也想要有一個滿意的答案，因此處女座常需要透過別的注意力來走出這段傷痛。

▍天秤座：表面關係和平

天秤座對於舊情人，還是會懷念對方的好，會希望繼續當朋友。天秤座特別圓滑，人際關係也很好，所以即便是感情走到盡頭了，但為了給人好印象，還是會和對方當朋友，只不過彼此疙瘩解不開，心結也只會越來越重。

▍天蠍座：看情況來決定

天蠍座是屬於分手後還會保持對舊情人有高度興趣的典型，若是他們主動提分手，只要跟舊情人見面，就會故意念詩句來引誘對方，令人莞爾；若是被分手，報復心極強的天蠍就會避免與對方當朋友。

▍射手座：繼續保持聯繫

射手座個性自由灑脫，天性樂觀又愛交朋友，所以分手後，壓力反而減輕，也就不會對前任有太多想法，若有緣再遇到，也是輕鬆一笑。射手座同時也是怕孤獨的人，因此在遇到新感情之前，前任仍是最了解自己的人，所以分手後他們會仍舊和前任保持聯繫。

▍摩羯座：不再與其糾纏

摩羯座會為感情做很多改變，而且都是長久的打算。如果摩羯座為了這段感情賭上未來，但最終卻是分手的結局，摩羯座通常難以接受，慶幸的是，摩羯座非常有自信，總能夠在分手後開創另一片天，所以不會浪費時間與前任糾纏。

▍水瓶座：看對方的誠意

水瓶座交友廣、身邊異性多，所以能以平常心來看待前任。若是交朋友，就得看前任的態度了，如果對方表現出友好的姿態，那麼水瓶座並不會排斥，因為這正好能證明水瓶座並沒有做錯任何事情，而且人人都喜歡他們，分手後還能繼續當朋友。

▍雙魚座：新的比較重要

雙魚座對感情雖然有很夢幻的想法，但對於分手這件事卻是強悍且直接。只要受到傷害，雙魚座就會想起從前傷心往事，而讓生活停滯不前，因此他們不會再為舊情人花心思，畢竟對雙魚座來說，新的感情比較重要。