財信傳媒董事長謝金河以「否極泰來與泰極否來：航空業與半導體產業」為題在臉書發文指出，隨著各國陸續解封，被疫情摧殘3年的航空業將出現巨大變化，可以跟航空業對比的是半導體產業，現在可能是泰極否來，正從供不應求轉成供過於求的狀況。

謝金河表示，近年航空和旅遊業可能是全球最悲情的「慘業」，回顧2020年疫情肆虐的第一年，全球機場停滿飛機，甚至小鳥在飛機引擎附近築巢的窘境，多數航空公司都大舉裁員，像國泰航空裁5300人、聯合航空裁2850人、美國航空裁4萬人、阿聯酉裁9000人、德國漢莎航空裁2.2萬人，新加坡航空裁4300人等。

謝金河說，因飛機停飛，全球被裁掉的機師及空服人員可能好幾萬人，尤其是開飛機的機師，在沒有飛機可開的情況下，大家紛紛轉業，甚至機場地勤人員也因失去工作而轉換跑道，而現在跨國旅遊風潮再起，很多人在這3年都沒有出過國門。

「這回國境解封後，很多人的第一志願是出國旅遊，最近連只允許團客的日本，都出現人潮塞爆機場的現象。」謝金河進一步指出，後續問題接踵而來，首先是多數航空公司把客機坐位拆掉改成貨機，現在要改回來需要一點時間；第二個問題是被裁掉的機師及空服人員已經轉業，很多人不再回到原來工作崗位，現在航空公司請不到機師，連搬運行李的地勤人員也缺；三是過去3年只有汰除的飛機，現在訂新機需要漫長時間，連零組件供應鏈都出問題

謝金河強調，航空這個大壞3年的產業，一旦世界恢復常態，很可能出現大家難以想像的巨大變化。他認為可以跟航空業對比的是半導體產業，現在可能是泰極否來，在疫情蔓延下，居家辦公帶來的數位轉型，讓晶片供不應求，去年全球汽車業都在搶晶片，全世界都來台灣求晶片，甚至有航空公司把客機坐椅拆了，改運送晶片，「航空與半導體這兩個極端產業，如今命運好像倒轉過來，又一次印證山有多高，谷有多深，全球在過去3年經歷寒澈骨的產業，可能慢慢甦醒過來！」