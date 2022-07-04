健行科大陳范柏彥（右）也是PLG今年選秀會狀元熱門。（資料照／大專體總提供）

P. LEAGUE+公布2022年新人選秀會名單，總計有49人報名38人符合資格，110學年UBA大專籃球聯賽公開男一級前三名勁旅都有好手報名，被視為是選秀狀元熱門的政治大學張鎮衙、健行科大陳范柏彥與眾好手報名，7月28日晚間7點選秀會令人期待。

本屆PLG選秀共38人符合資格，本土34人、外籍生4人，位置上以後衛23人最多，前鋒12人及中鋒3人。至於學校方面，國立體大最多4人報名，其次為世新大學、健行科大及高雄師大各3人，年齡最長為25歲、最年輕為21歲，38位期待投入職籃的年輕好手，7月20日先參加聯盟舉辦的新秀體能測試會，然後再於選秀會等待球隊青睞。

今年PLG選秀名單網羅110學年度UBA前三名的好手，有冠軍政大的張鎮衙及丁恩迪，亞軍世新大學的李威廷、伊波卡及陳建銘，季軍健行科大的陳范柏彥、高承恩及簡廷兆，另外，萬能科大的蓋比及張傑瑋，國立體大的韓杰諭、莊家誠、郭翰及吳宗憲，台藝大的曹薫襄，明道大學的曾柏喻等UBA好手也投身本屆的新人選秀。

38位符合選秀資格的球員中，2位選秀大物張鎮衛、陳范柏彥，位置都是前鋒，打法也相似，加上2人在大學時期都是球隊的核心兼重要得分點，預料2人參選也讓本屆PLG選秀狀元之爭更加激烈。

PLG表示，2022年的選秀順序決定，晉級季後賽4隊是依季後賽成績確認選秀順位，其中首輪淘汰兩隊依例行賽戰績決定順位，未晉級季後賽球隊則是依例行賽戰績決定順位，再加上去年一些交易，訂出本次選秀會前兩輪順序，第一順位桃園領航猿、第二順位為衛冕軍台北富邦勇士（去年藉交易王律翔，從高雄鋼鐵人獲得首輪籤）、第三順位領航猿（交易去年首輪選秀權，自新北國王手中獲首輪籤）、第四順位福爾摩沙台新夢想家、第五順位新竹街口攻城獅、第六順位勇士；第二輪順位則是領航猿、鋼鐵人、新北國王、夢想家、攻城獅、勇士。