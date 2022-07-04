亞馬遜公司創辦人、財富在全球排名第三的超級富豪貝佐斯（Jeff Bezos）周末再度槓上白宮，批抨拜登總統呼籲加油站公司調降油價的發言。

拜登上周六在推特上發文，稱「這是一個戰爭和全球陷入危險的時期」，他並要求加油站公司降低汽油價格。

目前美國許多地區的汽油價格已漲到約每加侖5美元。在6月早些時候，美國汽油平均價格更一度飆破每加侖5美元，為史上首見。

拜登在其推文中表示：「調降你在加油站收取的價格來反映你為產品支付的成本。現在就做！」。

貝佐斯馬上在推特上回應「哇! 通膨問題實在太過重要，讓白宮得一直發布這樣的聲明。這不是直接誤導，就是對基本市場動態的深度誤解」。

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）周日反駁貝佐斯的批評，稱過去一個月原油價格下跌了約15美元/桶，而加油站的汽油價格「幾乎」沒跌。

尚皮耶在推特上表示：「你認為石油和天然氣公司利用市場力量、犧牲美國人民的利益來獲取創紀錄的獲利，是我們經濟應該運作的方式，我認為你會這麼想並不令人意外」。

貝佐斯過去就與拜登政府在許多議題上意見相左，今年5月他批評拜登誤導大眾，並指責就是其政府導致通膨飆升。