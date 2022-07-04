據中國外交部消息，當地時間2022年7月3日，中國國務委員兼外長王毅在緬甸蒲甘出席瀾湄合作第七次外長會期間會見柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆。王毅表示，中方全力支持柬發揮東協輪值主席國重要作用，願同東協方面共同秉持「三個堅持」。

王毅說，今年以來，中柬高層交往頻繁，鐵桿友誼不斷昇華，全方位合作走在中國同地區國家關係前列。新形勢下，中方願同柬方進一步落實高層戰略共識，加強溝通，深化合作，把中柬命運共同體鞏固好、建設好，以更多可視成果迎接明年中柬建交65週年。作為休戚與共的戰略夥伴，中方將繼續同柬方堅定站在一起，為柬政治穩定、經濟發展持續提供支持幫助。

布拉索昆表示，柬埔寨高度贊賞習近平主席提出的全球發展倡議和全球安全倡議，相信這兩大倡議將為世界和平和發展作出重要貢獻。柬中全面戰略夥伴關係強勁有力，柬政府和人民感謝中方始終尊重柬埔寨國情，堅定支持柬國家發展。柬方將繼續堅定奉行一個中國政策，支持中方在台灣、涉港、涉疆、涉藏等問題上的立場，希同中方保持高層交往，加強戰略溝通，以更多合作成果共同慶祝兩國建交65週年。

雙方表示將持續推進「一帶一路」同柬發展戰略深入對接，建設好西哈努克港經濟特區，紮實推進金邊—西港高速公路等基礎設施項目。

雙方同意繼續開展抗疫、農業、環保、科技、人文等領域交流合作。王毅表示，中方將根據柬方需求，及時交付剩餘1500萬劑疫苗援助，盡快移交援柬抗疫物資，擴大柬大米對華出口，增開兩國直航航班，積極協調首批柬留學生返華復學。

雙方就中國東協關係深入溝通。王毅表示，中方全力支持柬發揮東協輪值主席國重要作用，願同東協方面共同秉持「三個堅持」：一是堅持東協中心地位，保持戰略自主、維護多邊主義，抓牢地區安全主導權。二是堅持合作共贏導向，以建設中國東協「五大家園」為目標，以高質量共建「一帶一路」為動力，全面有效實施區域全面經濟夥伴協定，盡早啟動中國東協自貿區3.0版建設，為地區和平穩定發展增添更多確定性和正能量。三是堅持妥善處理敏感問題，把穩互利合作主基調，反對在本地區搞陣營對立和分裂對抗，抵制將東亞合作平台變成大國「角鬥場」。

布拉索昆表示，柬方反對外部勢力對本地區事務指手畫腳、逼迫地區國家選邊站隊、推行零和思維和地緣博弈。面對當前複雜多變形勢，柬埔寨將堅定站在歷史正確一邊，本著互利共贏精神，同中方攜手努力，維護本地區和平穩定繁榮。

雙方還就緬甸局勢、南海問題及加強瀾湄合作等交換了看法。