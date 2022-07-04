號稱台版「華爾街之狼」的兆良科技吸金案，負責人羅栩亮吹噓與歐洲醫材大廠合作非法吸金，配合假交易的「豪倫科技」負責人郭光倫，詐賣股票獲取4209萬多元，台灣高等法院郭男判刑10年，其中詐欺判刑2年2月確定，其他部分經上訴，最高法院駁回確定。

郭光倫詐欺罪去年就遭判刑定讞，但台北地檢署執行科日前發現郭男已落跑，沒收20萬元交保金後，上個月已對郭男發布通緝。

本案是因郭男、與友人吳智豪於2012年11月間，由不知情的郭男女友等人充當中外裝修公司增資股東，再向王姓友人短期借款5000萬元作為增資股款，對外營造出預計上市上櫃、公司前景看好的假象，透過地下盤商邀投資人投資，詐賣股票共得1億多元，郭男自盤商處獲取犯罪所得736萬元，吳男則獲取1375萬元。

郭男、吳男另自2013年3月起，透過短期借款5000萬元不實增資豪倫公司、發行新股，郭男並在明知豪倫公司資本不實、營運不善的情況下，於2014年至2016年間陸續召開4次董事會，決議現金增資發行新股，讓股東誤以為前景看好，詐得股款3473萬5667元。

吳男在檢方起訴前就已潛逃出境，遭到通緝，郭男審理時企圖把責任都推給吳男，辯稱他是擔任吳男的員工，公司實質上由吳男控制，他只是奉命行事，並不清楚細節，也不知地下盤商對外詐售股票。

高院認定郭光倫使股東蒙受損失，對社會經濟造成重大危害，且不法獲利甚鉅，判刑10年，最高法院駁回上訴確定。