「公司化是低薪元凶！」中華郵政公司子公司中華快遞，負責遞送銀行票據，對金融秩序相當重要；但員工薪資多年落在基本工資邊緣，工作17年月薪也只有29K。中華快遞企業工會今（4）日在交通部前提出「全面調薪5000元」及「正職員工薪資不應低於外包派遣3萬8」兩大訴求。中華快遞董事長黃振忠表示，外包派遣實拿不到28K，希望同仁不要因為一些「小事」而傷害跟銀行夥伴建立起來的信任。

中華快遞企業工會表示，台鐵公司條例才剛過關，行政院長蘇貞昌、交通部長王國材高談公司化之後可以解決低薪問題，已經成立22年的中華郵政公司子公司中華快遞，董事長月薪16萬，還領中華郵政月退俸4萬，員工卻多年落在基本工資邊緣。

依據工會調查，年資5年會員月薪約 26K、7年約27K、10年2萬7400 元，甚至年資17年也只有29K。

工會表示，2020年起就在桃園市產業總工會和台灣汽車貨運暨倉儲產業工會的協助下爭取調薪，申請勞資爭議調解不成立、召開記者會抗議，一直未具體改善。日前更發現中華快遞公司的外包派遣廣告中，外包人力薪水竟達38K，遠高於正職員工，員工向主管反映後，更得到「那你們就走啊」的答覆。

工會表示，昨日下午和董事長及2位董事召開勞資協調會破局，隨後工會發起罷工投票並獲同意，今日上午5點30分台北辦事處、桃園辦事處、新竹辦事處以及派駐宜蘭會員已經開始發動罷工。

工會表示，中華快遞公司年年賺錢，稅後淨利2017年高達6349萬、2018年6767萬、2019年7492 萬元，應該立刻調薪，解決爭議。

黃振忠出面接受陳情書，但未回應是否立刻調薪5000元，只表示公司調薪有法定程序，會朝工會訴求調整。

黃振忠之後接受媒體聯訪時表示，這個月會開臨時董事會，需要時間去蒐集資料。工會罷工之後，銀行只好自己送票據，銀行業務受傷害，希望同仁恢復上工，不要因為一些「小事」而傷害跟銀行夥伴建立起來的信任。

至於外包薪資3萬8是真的嗎？黃振忠說，扣除勞健保5500元、油錢約3000元等補貼，實拿不到28K。