據中國外交部消息，當地時間2022年7月3日，中國國務委員兼外長王毅在緬甸蒲甘出席瀾湄合作第七次外長會期間同緬甸外長溫納貌倫舉行雙邊會談。王毅表示，真誠希望緬甸政治社會穩定。

溫納貌倫表示，緬甸高度珍視緬中相互尊重、平等相待的世代胞波情誼，由衷感謝中方對緬甸國家發展的無私幫助，將繼續堅定支持中方在台灣、涉港、涉藏、涉疆、人權等問題上的正當立場。願同中方緊密合作，推動緬中命運共同體建設不斷走向深入。

王毅說，中緬胞波情誼由兩國老一輩領導人親自培育，有著廣泛民意支持和深厚社會基礎，歷經國際風雲變幻考驗，不受各自國內變化影響，始終堅如磐石、牢不可破。中方珍視兩國傳統友誼，將堅持面向全體緬甸人民的對緬友好政策，願同緬方落實好習近平主席歷史性訪緬成果，築牢政治互信、合作互利、民心互通、人文互鑒四大支柱，推動中緬命運共同體建設不斷邁上新台階。中方贊賞緬堅定奉行對華友好政策，支持緬甸人民探索符合本國國情的發展道路，支持緬方在國際場合維護正當權益和民族尊嚴。

雙方積極評價兩國務實合作取得的進展，一致同意加快推進中緬經濟走廊建設，抓好跨境電網協議實施，保障中緬油氣管道順利運營，適時探討「中緬經濟走廊＋」合作，提升雙邊經貿合作水平。王毅表示，中方願進口更多緬優質農產品，拓展雙方金融合作，做好援緬減貧示範項目，在確保防疫安全前提下，增開直航航班，為緬留學生返華復課提供便利。

溫納貌倫介紹了緬國內形勢，表示緬將致力於落實「五點路線圖」和東協「五點共識」，繼續推進民主轉型進程。王毅表示，作為緬甸最大的鄰國，中國真誠希望緬政治社會穩定、人民安居樂業、國家發展振興，期待緬各方以國家大局和人民利益為重，堅持理性協商，在憲法和法律框架下早日實現政治和解和國家長治久安。

雙方就瀾湄合作交換了意見。王毅表示，緬甸是瀾湄合作的首倡地、積極參與者和重要受益方，中方願同緬方加強協調配合，推動瀾湄合作提質升級，構建更為緊密的瀾湄命運共同體。王毅強調，瀾湄合作應同習近平主席提出的全球發展倡議和全球安全倡議加強對接，打造兩大倡議落地實施的先行示範區。溫納貌倫表示，全球發展倡議和全球安全倡議對維護世界和平、捍衛多邊主義、促進共同發展意義重大，緬方對此高度評價並願積極參與。

雙方就中國—東協合作交換了意見。王毅表示，中方贊賞緬方作為中國東協關係協調國發揮的重要積極作用，期待同東協聚焦「五大家園」建設，加快制定全面戰略夥伴關係行動計劃，打造國際陸海貿易新通道、數位互聯互通、清潔能源、產供鏈穩定等合作新亮點。中方堅定支持東協在區域架構中的中心地位，願同東協共同努力，把穩東亞合作正確方向。

會談後，雙方共同出席了中緬經濟技術、抗疫、農業、民生、培訓等合作文件互換儀式。