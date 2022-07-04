民進黨台北市長、新北市長人選遲遲未定，外傳前副總統陳建仁、衛福部長陳時中都是熱門人選，對此，民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬今（4日）表示，雙北市並非綠營執政會有不同考量，距離全代會時間愈來愈短，相信節奏會愈來愈快，黨團都尊重中央黨部的決策，此外，若有立委沒有參選，留在立院對黨團而言也是增加戰力。

民進黨立院黨團今開輿情回應記者會，媒體持續關注台北市長、新北市長人選議題。鄭運鵬表示，立院黨團不是提名的機關，中央黨部設有選對會，黨團都尊重中央黨部的決策、步驟，雙北市長人選眾所矚目，但雙北市目前非民進黨執政，所以有不同考量。

他說，看到很多媒體報導關於陳時中的事，有媒體報導陳願意參選，也有媒體報導陳不願意參選，這都非陳時中本人親口所說，有些放話、參選與否的相關報導，但陳時中並非是一個會放話的人。

鄭運鵬表示，希望這些報導以及要幫忙助攻的熱心人士，不需要幫陳時中或陳建仁、立委等任何人去放話，這沒有意義。以桃園市長提名為例，支持者、幹部都會全力支持，只是距離全代會時間愈來愈短，相信節奏會愈來愈快，中央黨部和選對會都會有考量，請大家不用擔心、不用多事，也拜託媒體不用幫陳時中寫故事。

此外，鄭運鵬也提及，若有立委沒有參選，留在立院對黨團而言是增加戰力，各種安排都會有很好的結果，整合戰力是民進黨中央、黨團、地方協同作戰，任何戰力都會有最好的安排。