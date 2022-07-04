1989年1月27日，空軍46中隊炸射班學員進行陸上低空模擬出擊訓練科目的學員的珍貴筆記。圖，陳成彰教官提供。

1989年1月27日，空軍46中隊炸射班學員進行陸上低空模擬出擊訓練科目的學員的珍貴筆記。圖，陳成彰教官提供。

電影「捍衛戰士-獨行俠」，全球賣座，有一幕F-18戰機穿越山谷，進行低空炸射的任務，相當震撼。事實上，台灣也有捍衛戰士，空軍46中隊（即假想敵中隊）30多年前即曾操作一模一樣科目；前空軍副司令李廷盛曾為文紀錄飛行訓練過程，並追憶紀念同組劉茂安上尉及46中隊戰術專精班教官吳天柱上尉失事殉職。

1989年1月27日，炸射班學員舉行「畢業考」，駕駛F-5F戰機，演練陸上低空模擬出擊訓練（SAT），戰機必須由台灣東部海岸飛進入花東縱谷，沿秀姑巒溪反溯上行，再穿越中央山脈順著荖濃溪下行至佳冬靶場，實施戰術實彈攻擊，全程均須保持山稜線以下，藉以模擬躲避敵方雷達偵測。

李廷盛的綽號叫「法柏」，他完成任務，脫離目標區時，靶場管制官透過無線電詢問，前一批阿貓及柱子教官的飛機為何沒到達靶區，心中正在納悶，但有一種不祥的惑覺在內心湧現，落地才知道他們那架飛機失蹤了；一樣飛行課目及路線，前後時間僅差十分鐘而己，怎麼會有如此大的差別。

李廷盛文章指出，下午滿懷著焦慮的心情接到玉山公園派出所電話，知道飛機失事地點及一般概略情況，同事心境陷入愁雲慘霧之地，隊長指示幾位同事上山將阿貓及柱子教官接下來，並盡可能完整的帶回來，我們只希望能夠有奇蹟出現。幕色已降至台東小鎮的街角，煙囪矗立在夕陽邊徐徐冒著白煙，阿香嫂瘦弱的身軀伴著無助及沈鬱的神情在牆邊，阿貓老爸從燒爐後方走出來說：「再十分鐘就可以將阿貓接回家了。」十分鐘對一位飛行員而言，可以改變多少事情呢？

李廷盛文章指出，車抵嘉義老家，首先出來迎接的是大狗「花花」，嗚咽地跳上車嗅著土曇子，是靈性感應，此等觸覺令人無限辛酸，牠才是主人最忠實的朋友。

文章指出，失事發生一周後，阿貓的父親，一位身經百戰的退伍老兵，思子情切，每每午夜夢迴，憶起兒子的童年、就學、投考軍校等一切，不就是自己生涯的影子嗎，所不同的是自己抗戰時未能效死戰場，而兒子卻於訓練中殉職，這是榮譽，老淚不禁從雙頰中落下。次日天色初曉，獨自驅車從嘉義至向陽山（中央山脈內）對著荖濃溪呼叫：「兒啊！兒啊！回家吧！回家吧！」哀戚之情迴盪在幽冷的山谷之間。碧潭的正月天，下著毛毛細雨，陣陣寒意掩不往送行人內心澎湃，號角聲響，總司令親手覆蓋國旗，行軍禮，軍樂隊奏著空軍軍歌：「凌雲御風起，報國把志伸，遨遊崑崙上空，俯瞰太平洋濱，看五嶽三江，雄光要塞，美麗的錦繡河山，輝映著無敵機群。」阿貓與柱子教官永遠歸於塵土了。

殉職教官吳天柱上尉的女兒當年僅8個月大，近日看了「捍衛戰士-獨行俠」電影，特別與李廷盛等退役飛官晤面，感謝他為文記錄當天發生的事。