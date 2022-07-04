天麟建設捐贈大埔特搜分隊2輛災情勘查車。（新北市消防局提供）

天麟建設捐贈大埔特搜分隊2輛災情勘查車。（新北市消防局提供）

天麟建設公司秉持「取之於公眾，用之於公眾」信念，捐贈新北市消防局大埔特搜分隊2輛災情勘查車，今（4）日上午在大埔特搜分隊舉辦捐贈儀式，由天麒建設總經理劉天祥代表捐贈，消防局長副局長陳崇岳代表受贈並回贈感謝狀。

新北市消防局特搜大隊為專責震災及其他特殊災害救援單位，所屬分隊分布板橋、五股、三重、三峽、汐止等行政區；日常勤務除支援火警外，相關人命受困案件，如繩索救援、車禍救助、山域救援及水域事故，擔任關鍵救援角色。本於救災無國界之分，台灣本島任何一處發生重大災難時，新北市特搜隊總能於第一時間動員前往支援本島各縣市。

鑑此，天麟建設捐贈兩輛9人座災情勘查車，空間寬敞且載運較多人力及裝備，供大埔分隊救災勤務時使用，盼提升消防搶救效能，縮短出動反應時間。

消防局長黃德清表示，衷心感謝天麟建設股份有限公司，願以服務鄉梓、仁慈為懷的精神，捐贈災情勘查車輛。消防局秉持維護本市公共安全之決心，使市民真正獲得更安心居住的城市。