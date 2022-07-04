為了解決高通膨狀況，美國聯準會決定強勢升息，造成全球資金回流美國，新台幣也出現有史以來最重的貶勢，有專家認為，隨著外資持續撤離台股，將對新台幣帶來更多痛苦，不排除會出現進一步的跌勢。

綜合外媒報導，外資今年累計已有340億美元流出台灣，造成新台幣出現劇烈貶勢，今年以來兌美元匯率已貶約7%，金融集團Barclays預估可能會在9月底觸及2年低點，貶至30.3元關卡，不僅如此，金融機構Credit Agricole CIB也評估新台幣會在本季跌至30元大關。

Barclays外匯分析師Lemon Zhang認為，由於投資組合的資金外流，是造成此狀況的主要原因，「我們持續抱持著看空的態度，主要原因在於，通膨擔憂上升、經濟體萎縮及美國擁有更高的收益率，這些會導致新興市場的資金出走，逆風持續存在。」

報導指出，新台幣幾乎已在近期形成底部，重要支撐點是5月低點的29.854元，但目前仍有理由相信新台幣會進一步走軟，且Barclays推估，若全球基金將股息匯回，未來幾個月可能會出現約80美元的資金外流。

此外，Credit Agricole CIB分析師Eddie Cheung也持相似看法，「由於全球金融環境萎縮，市場上出現更加謹慎的情緒與氛圍，預期美元兌新台幣匯率有可能在在第三季走高。」