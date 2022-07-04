台灣經濟成長率今年受到俄烏戰爭、上海封城等不利因素影響，表現明顯低於去年。上半年台股高低相差近4000點，進入H2的第二個交易日，台股今天在平盤上下百點內震盪，神山台積電(2330)仍顯撐盤無力，電子、金融族群持續承壓，類股由航運、觀光和油電領漲。早盤台股震盪區間在14226~14412之間，持續壓在5日線之下。

今早長榮航(2618)、華航(2610)漲逾4個百分點，而觀光股新天地(8940)、柏文(8462)、鳳凰(5706)、王品(2727)、晶華(2707)、華園(2702)等均漲逾3個百分點。

富邦投顧董事長蕭乾祥表示，下半年的經濟有機會在疫情逐漸解封及進入傳統出口旺季的帶動下，逐漸回溫。就台股與主要國際市場基本面比較，台股的股利殖利率僅次於新加坡，而經濟成長率表現亦僅落後於中國大陸及印度，兼具成長與殖利率優勢，也為台股的下檔提供基本面支撐力道。蕭乾祥表示，整體來看，雖然今年上市企業獲利成長趨緩，加上FED縮表市場降溫，因此預估台股加權指數2022下半年本淨比區間將落在1.7-2倍之間，換算指數點位為14,500-17,000點。

選股方向上，蕭乾祥持續看好碳中和的電動車及綠能、儲能族群；其次半導體產業雖然成長趨緩，但是在先進製程及功率半導體部分前景仍舊看好；另外在傳產績優指標股及金融產業的銀行類股，今年獲利表現仍可望穩定成長，投資人可以針對這五大族群的績優個股逢低布局。