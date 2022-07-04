「2022富邦財經趨勢論壇年中場」今（4）日起跑，富邦金控首席經濟學家羅瑋博士在其主講的「2022年全球經濟展望」中表示，後續值得關注的焦點包括：(1)物價持續居高不下，是否有可能失控，進而演變成1970年代的停滯性膨脹？(2)中國經濟放緩，後續中國政府如何推動支持政策，並放寬各項監管措施。(3)流動性緊縮加劇金融市場波動，第三季全球金融市場將和第二季一樣，隨時有可能因突發性因素而出現較大幅度波動。

在國際主要貨幣的預測上，羅瑋分析，疫情升溫加強封控，加上中美公債利差反轉，外資大量撤離中國債券市場，人民幣自4月下旬起快速走貶，瞬間突破6.4、6.5、6.6、6.7等多道關卡，預期第三季人民幣將在6.6～6.8區間內波動。

在日圓方面，由於日本央行堅持維持寬鬆貨幣政策不變，使得日圓一度貶破135關卡。如果後續日圓持續走貶逼近140時，必須留意日本財務省是否會採取實質性干預動作。

至於美元，由於5月份美國CPI年增率上升至8.6%，創下1981年以來新高，迫使Fed在6月份FOMC會議將升息幅度由2碼提升至3碼，而點陣圖暗示Fed今年全年升息幅度可能高達12～13碼。根據過往歷史經驗，每一次Fed為了抑制因能源價格上漲所引發通貨膨脹而啟動升息循環，最終都會導致美國經濟陷入衰退。部分市場人士已經開始預期美國經濟將在2023年因Fed激進升息而陷入衰退，或是隨美國經濟成長動能放緩，Fed全年升息幅度將會縮小。上半年美元走勢獨強，若7月份歐洲央行揭露下半年可能連續升息時，歐元將會轉強，美元走勢將小幅滑落。然而，由於日圓及英鎊表現疲弱，美元指數要回落至100以下的可能性並不高。