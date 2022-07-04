富邦投顧董事長蕭乾祥今天表示，2022年市場面臨三項調整，包括經濟成長趨緩、全球供應鏈重組導致通膨壓力及QE退場的資金緊縮等，而今年2月份爆發的俄烏戰爭，進一步加劇了這三項調整的影響，使得全球金融市場原本的多頭環境明顯改變。企業陸續調降今明兩年的獲利成長預期，市場對於股市評價也轉趨保守，因此下半年的股市投資將從前兩年追捧成長股題材股的樂觀激情，回歸到價值優先的審慎投資策略。

蕭乾祥今天於「2022富邦財經趨勢論壇年中場」表示，雖然企業下修獲利預期，所幸，過往除了網路泡沫、金融海嘯及前兩年的美中貿易戰加上新冠疫情的重大利空，全球指標型企業的獲利一般皆能維持穩定成長，故除非再有重大突發利空，否則今明兩年企業獲利應不至出現衰退的窘境。此外，由於今年以來國際股市大幅修正，MSCI世界指數的本益比與本淨比皆已自高檔回落，股價逐漸來到合理價位。因此研判，雖然股市的漲升空間受到壓抑，但是指標型企業的股價也逐漸回到合理的股價區間，逢低投資的價值將逐漸顯現。

蕭乾祥指出，觀察主要科技終端產品的產業發展前景，資訊終端產品、智慧型手機及電動車在今明兩年的業績表現將出現明顯分歧。新冠疫情加速遠距數位商機發展，讓原本成長停滯的PC/NB等資訊終端產品需求，在前兩年由黑翻紅。然而進入2022年，俄烏戰爭衝擊歐洲乃至全球的景氣，預期今明兩年資訊終端產品需求將明顯降溫。智慧手機部分，雖然5G手機的滲透率逐漸提升，但由於缺乏殺手級應用，加上俄烏戰爭及上海疫情封城影響，預估今年智慧型手機出貨量也將出現衰退。僅有電動車受惠於碳中和趨勢的政策紅利，仍保持高速成長態勢。去年全球電動車出貨量倍增突破六百萬輛，今明兩年仍可維持近五成的高速成長動能，相關的電力應用商機也隨之加溫。從電動車需要的充電設備，到相關的電網、儲能、再生能源等產業持續快速發展。這背後的驅動力量就在於先進國家逐漸將排碳成本納入政策規範，未來隨著碳稅、碳費的課徵，對於碳中和相關的電力應用需求將會持續升溫。

科技終端產品的分歧表現也對半導體產業的後續發展產生重要影響，經歷美中貿易戰及新冠疫情造成的半導體供應鏈瓶頸，使得前兩年半導體供不應求，業績大好。但由於資通訊終端產品需求下滑，品牌廠陸續開始調整庫存，對於相關的上游晶片需求也隨之降溫。加上主要經濟體力推半導體供應鏈自主，全球半導體產業積極擴產，未來兩年晶圓代工成熟製程恐大幅增加。在供需結構開始改變的情況下，多家產業研調機構預測，半導體產業高速成長的榮景，將自今年開始走緩，預期這一波半導體產業的景氣成長修正將在2024年落底。然而，若分析晶圓代工的新增產能，可以發現2024年前所增加的產能，主要以28奈米以上的成熟製程部分增加最多，14奈米以下的先進製程則屬稀缺性產能，受半導體擴產影響相對較小。故在半導體產業部分，HPC所需的高階先進製程，及受惠電動車、綠能儲能電網產業持續增長的功率半導體，趨勢仍是穩定向上成長。