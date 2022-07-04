王妻也回憶說，當時看到先生全身插滿管線，靠著儀器生活，現在回想起還是難以接受，感謝醫生、感謝捐贈者，讓先生有重生機會。（彰基提供／吳建輝彰化傳真）

今年50歲的王先生，因多次反覆性心肌梗塞，接受支架放置治療，去年5月又復發併發心因性休克，緊急送到彰基醫院急救，經放置葉克膜、短效型心室輔助器才得以續命，而去年5月疫情爆發器官募捐幾乎中止，王先生靠著儀器共等待了8個多月時間，今年3月才完成心臟移植手術，如今順利出院他淚謝醫生，喜獲重生。

重獲新生的王先生表示，感謝陳醫師與彰基醫療團隊救命，更感謝捐贈者讓他有重生的機會，以後會積極配合太太、醫療團隊的術後復健與照顧，讓自己趕快好起來，早日康復；王妻也說，先生不愛運動，抽菸、喝酒，導致心臟不好、去年冷到無法呼吸結果心臟阻塞3條，如今真的算是重生。

王妻也回憶說，當時得知先生要做葉克膜，什麼都不懂得她聽到差點暈倒，整個人六神無主，當時想說肯定要花很多錢，但好在醫生說有健保，當時看到先生全身插滿管線，靠著儀器生活，現在回想起還是難以接受，感謝醫生、感謝捐贈者，讓先生有重生機會。

彰基心臟外科主任陳映澄醫師表示，王先生去年1月首次心肌梗塞後放置支架，不過之後的幾個月內仍反覆發生，導致心臟功能受損，最後變成「末期心臟衰竭」，在藥物治療上沒有太大功能，只能做換心手術，不過去年5月王先生又復發併發心因性休克，緊急轉送到彰基醫學中心急救。

陳映澄強調，「末期心臟衰竭」的病人，放置葉克膜只能短暫續命，最終還是得心臟移植，彰基有優質的團隊與一流的設備，過程中協助王先生放置「心室輔助器」，就類似在身上裝設人工心臟一樣，靠著葉克膜、心室輔助器續命了８個月時間，最終接受心臟移植順利出院，