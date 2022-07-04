以運送銀行票據為主的中華快遞工會4日起北北基桃地區發動罷工，盼能立刻加薪新台幣5000元等。 （圖/ 中央社）

以運送銀行票據為主的中華快遞工會今天起北北基桃地區發動罷工，盼能立刻加薪新台幣5000元等。中華快遞董事長黃振忠說，會朝這方向努力，希望不要因為小事造成傷害。

中華郵政的子公司中華快遞工會上午5時30分宣告第一波罷工行動開始，由台北辦事處、桃園辦事處、新竹辦事處以及派駐宜蘭的會員立刻開始發動罷工。

中華快遞工會要求，請交通部和中華郵政公司，承諾中華快遞員工全面調薪5000元、正職員工薪資不應低於外包派遣。

中華快遞工會指出，中華快遞公司年年賺錢，但成立以來調薪次數卻少之又少，甚至薪資在基本工資邊緣，依據工會調查，年資5年會員月薪約2萬6000元、7年約2萬7000、年資10年會員月薪約2萬7400元，甚至年資17年會員月薪約2萬9000元，也不到3萬元。

中華郵政的子公司中華快遞工會不滿長期低薪，4日上午宣告第一波罷工行動開始，由台北辦事處、桃園辦事處、新竹辦事處以及派駐宜蘭的會員立刻開始發動罷工，盼能立刻加薪新台幣5000元等。（圖/ 中央社）

中華快遞工會表示，諷刺的是外包派遣廣告中，外包人力薪資竟遠高於正職員工，因此發起罷工，要爭取調薪。

黃振忠出面接受工會陳情時坦言，薪資調幅程度的確不高，但調整薪資有法定程序，會針對工會訴求蒐集意見，並召開董事會討論，朝工會的建議方向研議。

黃振忠接受媒體聯訪時說，近期會召開臨時董事會，討論相關加薪問題，但中華快遞的業務是與金融產業相關，業務往來是一種誠信，員工罷工會讓多年來員工受到傷害，也會多少影響銀行的資金調度，對銀行非常抱歉。

以運送銀行票據為主的中華快遞工會4日上午在交通部前宣布，在北北基桃地區發動罷工，盼能立刻加薪新台幣5000元等，警方在交通部門口前嚴陣以待，防止衝突。（圖/ 中央社）

「因為一些小事，傷害已經造成。」黃振忠指出，對銀行感到非常抱歉，希望員工停止罷工，因為好不容易建立的信任，卻因為可以解決的小事造成傷害，銀行也會對中華快遞產生不信任感，相關影響很難評估，目前都是由銀行親自送，對銀行的虧欠真的很抱歉。（編輯：管中維）1110704