萌生退意？傳陳時中不選北市了 柯文哲：怎麼問我民進黨的決策

民進黨雙北市長人選未定，傳出衛福部長陳時中萌生退意，蔡英文總統也在等前副總統陳建仁，台北市長柯文哲4日表示，這很奇怪，怎麼會問台北市長民進黨中央黨部或總統府決策出什麼問題，「跟我有什麼關係。」

身兼民眾黨主席的柯文哲拍板讓黃珊珊以無黨籍參選台北市長，柯說是不想為難親民黨主席宋楚瑜。柯文哲表示，這很奇怪，「黃珊珊要怎麼選是問她怎麼會問我」，參選人還是有主體性，其他人了不起協助、加油、鼓勵，怎麼做還是以參選人說的為主。

柯文哲也說，沒有當面和宋楚瑜聊，但還是要顧及人情事故，如果選舉時有宋楚瑜能出面，當然是最好啊。

外界分析黃珊珊以無黨參選，可能可爭取民進黨合作，柯強調，為什麼不說無黨籍參選，也可以爭取國民黨、民進黨、新黨所有黨都可以，邏輯應該是這樣，為何一定要講民進黨？

對於民進黨雙北長人選未定，陳時中一下子想選、一下子又不想選，恐干擾黃珊珊佈局？柯文哲認為，民進黨黨中央決策為什麼要來問他，人家要怎麼做早就有想法，不會受外界干擾，怎麼會問台北市長民進黨中央黨部或總統府決策出什麼問題，「跟我有什麼關係」。

面對民進黨選戰策略，黃珊珊則表示，重點還是做好每天的工作，每天藍藍綠綠在計算、棄保、合作，都對市政、民生沒有任何意義，讓市民過好生活，這個比什麼都重要。

被問及是否和宋楚瑜討論過最快8月底請辭，黃珊珊說，先把市政做好，有什麼樣的規畫會再跟大家報告。