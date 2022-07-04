新產品、新客戶夠力！全球寬頻接取設備領導品牌仲琦（2419），6月合併營收以13.7億元幾近倍增的年增率拿下歷史新高，連上半年累計營收也順利由負轉正，受到此利多帶動，仲琦股價展神蹟，4日逆勢以跳空漲停開出，成為萬綠叢中少見的一點紅。

仲琦公布6月營收衝高，來到13.7億元，較去年同期成長96.21％，上半年累計合併營收54.8億元，亦較去年同期增加6.3％，其中單月營收創歷史新高，上半年累計營收則為歷年同期新高，上半年累計營收年增率順利由負轉正，相較於今年前5月累計營收41.06億元、呈年減5.84％，營運明顯好轉。

仲琦科技董事長黃文芳表示，今年大環境對行動寬頻網路應用需求依然強勁，目前接單狀況良好；且Wi-Fi 6／6E滲透率持續提升，將進一步帶動換機潮並挹注營運動能，仲琦隨著整體策略布局發展與新產品導入，不僅上半年度整體營收相較去年同期呈現正成長，預期下半年度營收也可望較去年提升。

至於今年營收逆轉勝的關鍵，黃文芳表示，係因為區域布局策略及供應鏈管理得宜，除了在原本的主力北美地區市場持續穩定成長之外，仲琦開始導入Wi-Fi 6網路延伸器（Extender）產品，DOCSIS 3.1纜線路由器搭載Wi-Fi 6的新產品也開始出貨歐洲市場。另外，拉丁美洲和亞太區也持續開發新客戶並開始導入Wi-Fi 6等新產品，同時開始推廣光纖（PON）接取設備，擴大市場與產品的涵蓋廣度與深度。

針對市場關切的缺料問題，黃文芳表示，已有所準備，包括供應鏈及生產面，仲琦都針對缺料等相關問題提前規畫配套措施，預期在料況持續紓解及新產品陸續量產出貨的帶動下，2022年下半年能出貨暢旺，對今年營運審慎樂觀。