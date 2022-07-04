KDDI周末因設備故障導致系統斷訊，寫下該公司史上最大服務中斷事件，影響這家日本第二大行動業者將近4,000萬用戶，周一早盤股價一度重挫3.9％，隨後跌幅收斂至1％。

今年以來KDDI股價累計跌落26％。

KDDI周一上午發表聲明指出，數據傳輸已大致恢復，但撥打電話的訊號可能仍受限。

此次通訊中斷自周六凌晨開始，歸咎於設備故障，除了一般用戶通訊困難，還影響許多領域的企業運作，從氣象資訊到宅配、銀行業務等。