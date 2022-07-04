穿藍色衣服的胡姓男子怒罵並將老翁逼至電梯角落。（摘自記者爆料網／林欣儀台中傳真）

醉男揍阿北被逆轉躺平 老翁身分曝光引熱議

台中市西屯區一棟大樓6月25日發生暴力衝突事件，25歲胡姓男子因不滿搭電梯險些被夾到手，數度毆打電梯內8旬瘦弱老翁，卻慘遭老翁同行友人打趴在地。事發影片在網路上發酵，不少網友好奇老翁有何來頭，還有眼尖網友認出，老翁是過去縱橫台中的「十五神虎幫」成員之一。

回顧事發過程，洪姓老翁上月底搭乘電梯，不慎按到關門鍵，意外使正準備走進電梯的胡男被電梯門夾到，胡男竟氣得立即衝入電梯，猛推老翁到角落，一旁友人雖欲將他拉開，胡仍持續怒罵與推撞老翁，最後才悻悻然走出電梯。

下段電梯外的監視器畫面中，胡男與老翁相繼步出電梯，但胡男又撂人對老翁動粗，過程中突然衝出一票人朝胡男一頓毆打，頓時逆轉局勢，胡不但被打趴在地，頭部、身體也被踹踢好幾腳，還遭不明人士狠賞好幾下耳光。

影片曝光後，在網上迅速發酵，不少網友猜測老翁大有來頭，才會有人幫忙出氣。據《自由時報》報導，眼尖網友認出，老翁為昔日縱橫台中的「十五神虎幫」成員之一，有資深刑警透露，十五神虎幫活躍於民國60至70年代，代表性人物為已歿的縱貫線黑道教父李照雄，老大則為外號「八指明」的林姓角頭，隨著領導人物的逝世，名號也逐漸消失於江湖。至於這次引發熱議的洪姓老翁，則為人低調，退出江湖許久，但仍頗受敬重。